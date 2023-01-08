«Предателей не любят нигде»: какое предложение ждет на чужбине Пугачеву и других сбежавших, рассказал Хазин

С весны 2022 года Россию покинули многие соотечественники. Причем, сломя голову бежали как простые люди, так и знаменитости. В числе эмигрировавших оказались Алла Пугачева с мужем и детьми, Рената Литвинова, Земфира, Чулпан Хаматова, Илья Прусикин и многие другие селебрити. Скоро будет год, как бывшие соотечественники живут свою новую жизнь вдали от родины.

Однако, ждет из незавидное будущее. Так считает известный экономист Михаил Хазин. В своем Telegram-канале эксперт объяснил, что имеет в виду.