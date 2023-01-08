Стринги с завышенной талией: Илана из «Уральских пельменей» изящно возлежала на пляже, щеголяя точеной фигуркой

Участница популярного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева встретила Новый год в жаркой стране. Она улетела с мужем и дочкой в Тайланд, на остров Пхукет, чтобы провести там свои каникулы.

Домой актриса пока не собирается, зато активно путешествует с курорта на курорт. Накануне они переместились на другой остров по соседству – Илане казался Пхукет слишком многолюдным. Как только звезда оказалась на новом пляже, она тут же показала его виды подписчикам. Не забыла красотка и про себя, засняв на селфи, как принимает солнечные ванны на шезлонге.

Купальник на этот раз у Иланы – от Модного дома Burberry, раздельный с трусиками с завышенной линией талии и сильнее приоткрывающий зону бикини. Такая модель стрингов нынче в моде, и ей пополнили свой пляжный гардероб многие селебрити.