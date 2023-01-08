История повторяется? Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко уже однажды срывала спектакль из-за алкоголя

Актриса Татьяна Кравченко, прославившаяся благодаря сериалу «Сваты», в новогодние праздники не приехала на собственный спектакль в Петербург. Она просто пропала, не отвечала на звонки, не предупредила коллег, из-за чего постановка была под угрозой срыва. В последний момент удалось найти звезде замену. О происшествии сообщил партнер актрисы по антрепризе Стас Садальский.

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Когда Кравченко нашлась, никаких объяснений не последовало. Почему она так поступила, что с ней произошло и прочие моменты просто опустили. Зато Садальский иносказательно намекнул, мол, произошедшее стряслось «из-за чрезмерного увлечения алкоголем».

Журналисты «Пятого канала» напомнили, что Кравченко уже срывала спектакль, причем, виной тому было ее опьянение. Скандал произошел в Екатеринбурге в 2017 году, когда актриса не смогла выйти на сцену – в СМИ сообщалось, что она была пьяна. После происшествия сама Татьяна Эдуардовна все отрицала, называя поклепом, но признавалась, что любит пиво.