Шукшина сравнила оскандалившихся с крестом Киркорова и Прусикина: «Странно»

Сбежавший из страны певец Илья Прусикин своеобразно «поздравил» православных с Рождеством. 7 января он опубликовал видео, как катается на скейтборде в форме креста в парке. Простые люди в шоке клеймят артиста позором, многие знаменитости осудили поступок эмигранта. Высказалась и правозащитница, актриса Мария Шукшина.

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В своем микроблоге в Telegram Шукшина припомнила недавнее похожее происшествие с крестом – тогда отметился Филипп Киркоров, устроивший пляски на поваленном кресте у себя на концерте. Был жуткий скандал, но артиста никак не наказали. И актриса припомнила это, сравнив обе ситуации.