Сообщившая о беременности жена Стаса Михайлова раскрыла пол будущего ребенка

Инна и Стас Михайловы

Инна и Стас Михайловы. Фото: соцсети

Стас и Инна Михайловы готовятся к пополнению в семье.

Большая семья Стаса Михайлова вскоре станет на одного человека больше. Его красавица-жена Инна сообщила о беременности невестки Екатерины, жены своего первенца Андрея Канчельскиса. Гендер-пати состоялось в рождественский Сочельник и стало большим поводом для гордости и радости.

Инна Михайлова не только сообщила новость, но и раскрыла пол будущего ребенка. Оказалось, что будет девочка. Счастливы все – и будущие родители, и будущие бабушка и дедушка.

Инна Михайлова сообщила пол ребенка. Фото: соцсети

Отметим, что Андрей Канчельскис – пасынок Стаса Михайлова. На его свадьбе певец гулял в 2021 году. Кроме того, от первого брака Инна Михайлова воспитывает дочь Еву, а в союзе со звездой родила двоих дочерей Иванну и Марию.

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