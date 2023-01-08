Сообщившая о беременности жена Стаса Михайлова раскрыла пол будущего ребенка

Большая семья Стаса Михайлова вскоре станет на одного человека больше. Его красавица-жена Инна сообщила о беременности невестки Екатерины, жены своего первенца Андрея Канчельскиса. Гендер-пати состоялось в рождественский Сочельник и стало большим поводом для гордости и радости.

Инна Михайлова не только сообщила новость, но и раскрыла пол будущего ребенка. Оказалось, что будет девочка. Счастливы все – и будущие родители, и будущие бабушка и дедушка.