Сообщившая о беременности жена Стаса Михайлова раскрыла пол будущего ребенка

Большая семья Стаса Михайлова вскоре станет на одного человека больше. Его красавица-жена Инна сообщила о беременности невестки Екатерины, жены своего первенца Андрея Канчельскиса. Гендер-пати состоялось в рождественский Сочельник и стало большим поводом для гордости и радости.
Инна Михайлова не только сообщила новость, но и раскрыла пол будущего ребенка. Оказалось, что будет девочка. Счастливы все – и будущие родители, и будущие бабушка и дедушка.
Инна Михайлова сообщила пол ребенка. Фото: соцсети
Отметим, что Андрей Канчельскис – пасынок Стаса Михайлова. На его свадьбе певец гулял в 2021 году. Кроме того, от первого брака Инна Михайлова воспитывает дочь Еву, а в союзе со звездой родила двоих дочерей Иванну и Марию.