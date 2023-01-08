«Удивлен, что на кресте катается Прусикин, а не Бузова или Собчак»: Абрикосов из «Дома-2» высказался о скандале на Рождество

Лидер группы Little Big Илья Прусикин своеобразно отметил Рождество в США. Ранним утром по московскому времени артист опубликовал в своем микроблоге видео из скейт-парка. Там он разъезжает на кресте с колесиками, имитирующем скейтборд. Увидев это, высказался Май Абрикосов, экс-звезда «Дома-2».

«Я удивлен тем, что на кресте катается Илья Прусикин, а не Ольга Бузова или Ксения Собчак, привыкшие питаться илом с самого дна. Просто поразительно. А ведь стоило всего лишь залезть ногами на крест и потоптаться, чтобы о них говорили, даже без оголения задницы и без предательства Родины. Обскакал их Прусикин, теперь он король желтой прессы», - написал шоумен.

Абрикосов пристально следит за деятельностью Бузовой и Собчак, поражаясь их изобретательности в погоне за вниманием и рейтингами. Относительно Прусикина шоумен считает, что ему катание на кресте обернется страшным наказанием. Более того, по мнению Мая, певец таким поступком самоуничтожился. «Илью этого, слабого умом, забудем как страшный сон».