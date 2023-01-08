Вот это номер: Волочкова в купальнике не по размеру не вместила свои прелести – полезло наружу

Звезда сцены Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы. Это ее любимое место отдыха, и звезда отрывается там по полной, ведь не была на курорте год.

Снимки в бикини сменяются кадрами в вечерних нарядах, а затем – шпагатными зарисовками. На этот раз Волочкова не изобретала невозможное, просто позируя в бикини у бассейна. Однако, то ли модель купальника оказалась подобрана неудачно, то ли размер балерине мал, но грудь из лифа вылезла наружу.

Сбоку, снизу, но не на месте - пышная плоть из купальника выглядывала, по мнению подписчиков в соцсети, довольно странно. Сама звезда уверена, что с бикини у нее все в порядке, и комплект ей очень нравится.