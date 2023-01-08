Отвернувшаяся от родины Анна Нетребко угодила под санкции на Украине

В Рождество Владимир Зеленский в Киеве подписал указ о введении персональных санкций в отношении множество россиян. В списке традиционно – звезды шоу-бизнеса, театра, кино. И среди неугодных стране оказалась оперная певица Анна Нетребко, гражданка Австрии.

Чем не угодила Нетребко Зеленскому, неизвестно. Звезду запретили даже несмотря на ее позицию относительно происходящего: певица открестилась от родины, осудила происходящее, и все ради того, чтобы не лишиться возможности работать в Европе и на Западе. Она так и заявляла: хочу сидеть на двух или даже трех стульях.

Кстати, это не единственный скандал вокруг Нетребко в прошедшем году. Она однажды дошла до оскорблений россиян, назвав их долбоящерами.

По материалам сайта «Пятый канал»