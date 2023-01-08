«Илья, просто днище»: Прусикин из Little Big покатался на скейте в форме креста в Рождество – люди в шоке

Сбежавший из страны участник группы Little Big Илья Прусикин напомнил о себе из США довольно спорным способом. В Рождество Христово певец опубликовал в своем микроблоге кадры из скейт-парка, где он катается на кресте с колесиками. Сам Прусикин нарядился в этакого священника, правда, католического - на черной футболке виднелся римский воротник.
Подписчики микроблога Прусикина оказались шокированы увиденным. В микроблоге - тысячи осуждающих комментариев, отписки и блокировки. Многие признались, что до конца разочаровались в Илье не только как в музыканте, но и как в человеке.
«Вы можете не верить в Бога и не отмечать Рождество. Но почему просто не уважать веру других и не выкладывать такие ролики хотя бы сегодня», «Последние попытки хайпануть на чем-то резонансном», Выложи что-нибудь подобное на мусульманский праздник», «Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик – за гранью», «Позорище», «Хоть один уехавший ведет себя достойно?», «Репутацию зарабатывают годами, а теряют в одну секунду», «Илья, просто дно. Днище. Днее дна», - пишут люди.
Илья Прусикин на скейте в форме креста. Фото: соцсети