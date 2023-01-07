«Заплатили мошенникам почти все деньги»: дочь Иосифа Пригожина честно рассказала о потере двух квартир в Москве

Даная и Иосиф Пригожины

Даная и Иосиф Пригожины. Фото: соцсети 

Недавно появилась информация, что семья Данаи Пригожиной лишилась двух столичных квартир стоимостью 100 миллионов рублей каждая.

Наследница музыкального продюсера Иосифа Пригожина объяснила, как ее вместе с родительницей обманули мошенники.

Даная и ее мама Елена потеряли квартиры в Москве. Пригожина эмоционально отреагировала на громкие заголовки о своей трагедии:

«У меня нет слов. Просто не знаю, что говорить на эту тему! Легко написать, мол, мы лишились жилья, а до сути никому нет дела. Людям лишь бы полить грязью, не разобравшись во всем!».

Пригожина решила пролить свет на историю о потере недвижимости. 

«Самое интересное, что суды идут, адвокаты работают. Судьи просто не хотят рассматривать наше дело! Настолько они продажные! Мы заплатили мошенникам почти все деньги – 95 процентов. Жилье все равно забрали! Случилось это перед последним платежом – организация к этому моменту втихаря подготовила документы и выписала людей из квартиры», – рассказала Пригожина в starhit.ru.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин поделился новым снимком сына Данаи Пригожиной.

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