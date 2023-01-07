«Заплатили мошенникам почти все деньги»: дочь Иосифа Пригожина честно рассказала о потере двух квартир в Москве

Наследница музыкального продюсера Иосифа Пригожина объяснила, как ее вместе с родительницей обманули мошенники.

Даная и ее мама Елена потеряли квартиры в Москве. Пригожина эмоционально отреагировала на громкие заголовки о своей трагедии:

«У меня нет слов. Просто не знаю, что говорить на эту тему! Легко написать, мол, мы лишились жилья, а до сути никому нет дела. Людям лишь бы полить грязью, не разобравшись во всем!».

Пригожина решила пролить свет на историю о потере недвижимости.