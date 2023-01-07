С челкой – копия Аллы: Орбакайте предстала с Земцовым и подросшей дочкой Клавой на побережье океана в Рождество

И если еще недавно Орбакайте находилась в Нью-Йорке, то теперь она поделилась кадром с побережья океана. Певица позировала в очках и шарфе. она распустила волосы и показала пышную челку. С ней был муж Михаил Земцов и подросшая дочка. Они насладились закатом в Рождество. Пара поздравила всех с праздником.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».