С челкой – копия Аллы: Орбакайте предстала с Земцовым и подросшей дочкой Клавой на побережье океана в Рождество

Кристина Орбакайте является не только певицей и актрисой, но и дочкой Аллы Пугачевой. В прошлом году Примадонна улетела в Израиль, что стало резонансным событием. А вот Кристина продолжала выступать в Москве и гастролировать. Но новогодние каникулы артистка проводит, как и раньше, с дочкой Клавой, которая учится в США.
И если еще недавно Орбакайте находилась в Нью-Йорке, то теперь она поделилась кадром с побережья океана. Певица позировала в очках и шарфе. она распустила волосы и показала пышную челку. С ней был муж Михаил Земцов и подросшая дочка. Они насладились закатом в Рождество. Пара поздравила всех с праздником.
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Михаил Земцов, Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Кристина стала еще больше похожа на маму с такой стрижкой. Другие стали гадать, где артистка находится. Возможно, что она приехала в Майами, где у нее есть дом. А также не исключено, что Орбакайте приехала к сыну Никите Преснякову, который Рождество встретил в Беверли-Хилз.