«Они помирятся»: участница «Битвы экстрасенсов» увидела необычный исход событий разругавшихся Асмус и Харламова

Стало известно, что шаманка Кажетта Ахметжанова предрекла артистам Гарику Харламову и Кристине Асмус.

Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что шоумен Харламов сможет вывести свою карьеру на новый уровень. У Гарика не будет проблем с финансами. Но для этого ему придется помириться с бывшей женой Кристиной.

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