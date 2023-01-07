«Они помирятся»: участница «Битвы экстрасенсов» увидела необычный исход событий разругавшихся Асмус и Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: соцсети 

Ясновидящая считает, что бывшие муж и жена вновь смогут обрести гармонию во взаимоотношениях.

Стало известно, что шаманка Кажетта Ахметжанова предрекла артистам Гарику Харламову и Кристине Асмус.

Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что шоумен Харламов сможет вывести свою карьеру на новый уровень. У Гарика не будет проблем с финансами. Но для этого ему придется помириться с бывшей женой Кристиной.

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«Харламов вышел на другой уровень. Он купил огромный дом, приобрел еще недвижимость. Юморист находился в периоде стресса. Они помирятся с Кристиной. У Гарика будут новые проекты, все станет хорошо в материальном плане», – заявила шаманка StarHit.ru.

 

Напомним, ранее Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь от Гарика Харламова.

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