«Они помирятся»: участница «Битвы экстрасенсов» увидела необычный исход событий разругавшихся Асмус и Харламова

Стало известно, что шаманка Кажетта Ахметжанова предрекла артистам Гарику Харламову и Кристине Асмус.
Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что шоумен Харламов сможет вывести свою карьеру на новый уровень. У Гарика не будет проблем с финансами. Но для этого ему придется помириться с бывшей женой Кристиной.
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«Харламов вышел на другой уровень. Он купил огромный дом, приобрел еще недвижимость. Юморист находился в периоде стресса. Они помирятся с Кристиной. У Гарика будут новые проекты, все станет хорошо в материальном плане», – заявила шаманка StarHit.ru.
Напомним, ранее Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь от Гарика Харламова.