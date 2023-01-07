«В вашем возрасте уже стыдно пальмы гнуть»: Волочкова села в любимую позу прямо на гамаке, утопив бедра в океане

Анастасия Волочкова продолжает быть одной из самых обсуждаемых персон в стране. Она выступает на сцене и делится кадрами из своей бани. В 46 лет балерина держит себя в форме. Она не стесняется оголяться на публике. В прошлом году на нее подали в суд соседи, которые оказались недовольны тем, что звезда без одежды ходит по своему участку.
А вот на новогодние каникулы Волочкова улетела на Мальдивы. На острове она щеголяет даже топлес, так как других туристов там нет. Каждый день балерина меняет купальники и ищет новые места для фотосессий.
На этот раз Анастасия в неоновом купальнике с трусиками-шортика решила сесть на шпагат прямо в гамаке, который находился у кромки океана. Балерина так раскинула ноги, что сразу погрузила бедра в воду.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Просто шла по острову и увидела гамак на берегу океана. И естественно захотела расположиться в нем в моей любимой позе», – заявила звезда.
Поклонники были поражены тому, как решила позировать Анастасия. Многие посмеялись над ее позой. «Наконец-таки устрица прикрыта», «Этот гамак на такое не рассчитан», «Ну что вы творите!», «Шпагат видел все», «В вашем возрасте уже стыдно пальмы гнуть», — стали писать подписчики.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды