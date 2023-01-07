«В вашем возрасте уже стыдно пальмы гнуть»: Волочкова села в любимую позу прямо на гамаке, утопив бедра в океане

А вот на новогодние каникулы Волочкова улетела на Мальдивы. На острове она щеголяет даже топлес, так как других туристов там нет. Каждый день балерина меняет купальники и ищет новые места для фотосессий.

На этот раз Анастасия в неоновом купальнике с трусиками-шортика решила сесть на шпагат прямо в гамаке, который находился у кромки океана. Балерина так раскинула ноги, что сразу погрузила бедра в воду.

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