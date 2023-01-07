«Опять юбку забыла?»: Бузова в трусиках обнажила свои «сдобные» бедра, сразив публику

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру. Она привыкла находиться в центре внимания. На красных дорожках телеведущая появлялась на коне, в ракушке и даже без белья. И в 36 лет она продолжает подбирать себе броские образы не только для выходов в свет, но и для выступлений.
На этот раз Ольга успела выступить на праздничных концертах. Для каждого выхода на сцену она подготовила новые образы. И на съемках для канала «Муз-ТВ» артистка предстала в нижнем белье и сапогах с поясом для у талии. Она не только пела, но и зажигательно танцевала. Бузова продемонстрировала свои бедра во всей красе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие посчитали, что звезда копирует стиль Дженнифер Лопес. Другие осудили ее ща откровенный лук. «Ну тут все видно», «Оля уже в трусах выступает! Экономия», «Очень странно выглядят эти брюки с разрезами», «Все показала, потрясла и ушла», «Опять юбку забыла? Это неприлично», — написали пользователи Сети.