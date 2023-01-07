«Опять юбку забыла?»: Бузова в трусиках обнажила свои «сдобные» бедра, сразив публику

На этот раз Ольга успела выступить на праздничных концертах. Для каждого выхода на сцену она подготовила новые образы. И на съемках для канала «Муз-ТВ» артистка предстала в нижнем белье и сапогах с поясом для у талии. Она не только пела, но и зажигательно танцевала. Бузова продемонстрировала свои бедра во всей красе.

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