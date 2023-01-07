Обворожительные выпуклости: Люся Чеботина сразила эффектной фигурой в купальниках

Исполнительница Люся Чеботина в купальниках цвета ночи пленила сочными формами.

Певица похвасталась пышной грудью, позируя на горячем песке. Люся показала стройные ножки и талию. Несмотря на наличие аппетитных выпуклостей, Чеботина остается худышкой.

Люся выбрала для отдыха слитный купальник с эффектными разрезами и застежкой на шее. Также Чеботина продемонстрировала вариант с раздельными лифом и трусиками с баской.

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К слову, певица успела поделиться и своим секретом. Оказалось, исполнительница не любит фотографироваться. Поклонники и подумать не могли, что такая красотка сторонится камер.