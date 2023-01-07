Муцениеце в намокшем топике засветила грудь без лифчика: «кнопочки» нескромном торчат (видео)

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино и успела обрести армию поклонников. А после расставания с Павлом Прилучным она долго переживала, но смогла похудеть, сняться в новых проектах и недавно даже обмолвилась о новом романе. Однако актриса не перестает работать над собой. На публике она все чаще появляется в женственных образах.
И даже в праздники Агата не сидит дома. Пока Прилучный забрал к себе детей, чтобы с ними отметить Рождество, его экс-жена наведалась в спортзал. Она покрасовалась на беговой дорожке в лосинах и тугом топе. Актриса так старалась, что ее одежда намокла. Она засветила округлую грудь без лифчика. Муцениеце решила не стеснятся природной красоты.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие посчитали, что Агата просто дразнит мужчин. «Ой, видно все». «Какие у вас формы», «Ложбинка прям взмокла», «Кнопочки торчат, какой конфуз», «Агата, вы показали все свои козыри», «Эффектно вы бегаете, я вам скажу», «Это очень смело», — стали писать подписчики.