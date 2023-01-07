Тася вся в розовом: Пелагея засняла подросшую дочку от Телегина в модном пуховике в Рождество

7 января Пелагея поделилась трогательным фото. В Рождество она сводила дочку в церковь. Во время прогулки певица запечатлела наследницу, которая была в розовом стеганом пуховике и шапке в тон с жемчужинами. Щеки Таисии порозовели на морозе, а челка выглядывала из-под головного убора.

«С Рождеством Христовым! Будьте счастливы, с нами Бог!» – гласит подпись к снимку.

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