Лопырева в крохотном платье зазывно сверкнула своими «спелыми» округлостями в Дубае: скромность пропала

Виктория Лопырева остается первой красавицей для миллионов поклонников. Она завоевала титул «Мисс Россия» 20 лет назад. Однако спустя годы блондинка может похвастаться точеной фигурой. Она перебралась жить в Дубай с сыном Марком Лео, но часто приезжает на родину. Звезду можно встретить на вечеринках и красных дорожках.
Рождество Лопырева провела с друзьями. Она решила выйти в свет. Блондинка для такого случая выбрала миниатюрное платье с вышивкой на тонких бретельках. Наряд едва прикрыл ее прелести. Модель засветила пышную грудь во всей красе. Виктория не стала прятать загорелую ложбинку греха, красуясь у барной стойки.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что модель лишила их дара речи. Провокационный наряд поразил их воображение. «Ой, словно голая», «Мне кажется, так неприлично ходить в ОАЭ», «Вика, фигура потрясающая», «Грудь просто выпрыгивает наружу», «Ох, вот это вид», «Решили найти себе шейха?» — стали писать подписчики.