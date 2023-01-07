Лопырева в крохотном платье зазывно сверкнула своими «спелыми» округлостями в Дубае: скромность пропала

Рождество Лопырева провела с друзьями. Она решила выйти в свет. Блондинка для такого случая выбрала миниатюрное платье с вышивкой на тонких бретельках. Наряд едва прикрыл ее прелести. Модель засветила пышную грудь во всей красе. Виктория не стала прятать загорелую ложбинку греха, красуясь у барной стойки.

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