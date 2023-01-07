Семейная идиллия: Проскурякова в мини-платье и туфельках Золушки запечатлелась с подросшей дочкой и мужем

Юлия Проскурякова не перестает выступать на сцене. В ее копилке есть также роли в кино. Уже давно она счастлива в браке с Игорем Николаевым. У супругов подрастает дочка Вероника, которой семь лет. В минувшем году они много путешествовали, а теперь участвуют в концертах и съемках. Пара даже в новогодние каникулы работает.
А вот 7 января супруги поздравили всех с Рождеством. Николаев на фото предстал в небесно-голубом костюме. Он обнял жену, которая облачилась в белое мини-платье и туфли Золушки. А вот их дочка забралась на статуэтку в форме символа Нового года – кролика. Девочка оделась подстать родителям в платье в бело-голубой гамме.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились семейным фото. Многие осыпали супругов комплиментами. «Какие классные», «Просто волшебно», «Какая у вас чудесная дочка», «Вероника копия мамы», «Ой, какие все красивые», «Глаз не оторвать», — стали писать пользователи Сети.