Семейная идиллия: Проскурякова в мини-платье и туфельках Золушки запечатлелась с подросшей дочкой и мужем

А вот 7 января супруги поздравили всех с Рождеством. Николаев на фото предстал в небесно-голубом костюме. Он обнял жену, которая облачилась в белое мини-платье и туфли Золушки. А вот их дочка забралась на статуэтку в форме символа Нового года – кролика. Девочка оделась подстать родителям в платье в бело-голубой гамме.

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