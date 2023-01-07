Наталья Водянова уже давно покорила мировые подиумы. С юных лет она живет в Париже, где обзавелась огромным особняком. У модели пятеро детей. Недавно ее старший сын Лукас от первого брака отметил свое 21-летие. Примечательно, что звезда продолжает работать и находится в безупречной форме.
На этот раз Водянова в свои 40 лет остается востребованной моделью. Однако в минувшем году она пропала из соцсетей и впервые пропустила Неделю моды в Париже. Но теперь стало известно, что российская красавица снялась в новой рекламной компании бренда Louis Vuitton, который выпустил коллаборацию с японской художницей Яеи Кусама. Они сняли культовых моделей в рекламе.
Наталья в жакет и тугих трусиках-шортах блеснула фигурой. Колготки подчеркнули ее хрупкие ноги. В руках она держала сумку из новой коллекции.
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Примечательно, что Ксения Собчак оценила работу Водяновой. Многие пользователи Сети поразились тому, в какой форме находится топ-модель. Ее буквально осыпали комплиментами. К слову, ранее она также снялась для бренда Zara.
Напомним, что муж Натальи Антуан Арно является сыном самого богатого человека в мире Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy.