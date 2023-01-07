На этот раз Водянова в свои 40 лет остается востребованной моделью. Однако в минувшем году она пропала из соцсетей и впервые пропустила Неделю моды в Париже. Но теперь стало известно, что российская красавица снялась в новой рекламной компании бренда Louis Vuitton, который выпустил коллаборацию с японской художницей Яеи Кусама. Они сняли культовых моделей в рекламе.

Наталья в жакет и тугих трусиках-шортах блеснула фигурой. Колготки подчеркнули ее хрупкие ноги. В руках она держала сумку из новой коллекции.

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