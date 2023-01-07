Рудова оголила «сладкую» грудь в легком платьице: бретелька предательски сползла вниз

Наталья Рудова уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино и порой появляется на красных дорожках. Звезда сериала «Татьянин день» в свои 39 лет старается держать себя в форме. Она предстает на публике в ярких образах. Примечательно, что актриса порой поражает поклонников своими пикантными фото.
Первые дни 2023 года Наталья проводит в Дубае. Она устроила себе отпуск на популярном курорте. Блондинка каждый день ходит на пляж. Она уже красовалась в крохотном бикини. А 7 января актриса решила всех поздравить с Рождеством. Рудова запечатлелась в кукольном платье с декольте. Пуговки расстегнулись, а бретелька сползла с плеча, поэтому она обнажила пышные полушария груди.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Однако ее фото посчитали неуместным. «Такая вы милашка», «А грудь прикрыть нельзя?», «В Дубай приехали за женихом?», «Очень соблазнительный ракурс», «Ой, какая у вас фигурка», «Получились просто волшебно», «Платье с изюминкой», — стали писать в Сети.