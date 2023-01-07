Рудова оголила «сладкую» грудь в легком платьице: бретелька предательски сползла вниз

Первые дни 2023 года Наталья проводит в Дубае. Она устроила себе отпуск на популярном курорте. Блондинка каждый день ходит на пляж. Она уже красовалась в крохотном бикини. А 7 января актриса решила всех поздравить с Рождеством. Рудова запечатлелась в кукольном платье с декольте. Пуговки расстегнулись, а бретелька сползла с плеча, поэтому она обнажила пышные полушария груди.

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