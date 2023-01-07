Маленькая куколка с бантом: Марина Юдашкина запечатлелась с подросшей внучкой Агатой в Дубае

Валентин Юдашкин продолжает заниматься своим Модным домом. Ему помогает жена Марина, а также дочка Галина, которая создает одежду для детей. Супруги живут в просторном особняке, часто выходят в свет и не пропускают праздников друзей. Но на этот раз Новый год маэстро с семьей встретил в Дубае.
Примечательно, что Рождество Юдашкин отметил с внуками. Аркадий и Анатолий заметно подросли. А вот жена модельера не выпускает из рук маленькую внучку Агату, которой всего несколько месяцев. На новом фото Марина покрасовалась в черном элегантном костюме и мюлях.
Она держала девочку, облаченную в белый свитер и кофейные брюки. На ее ножках были носочки, а голову украшал ободок с бантом.
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Марина Юдашкина с внучкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились заботливой бабушкой. Многие отметили, что она находится в хорошей форме. А вот Агата поразила их своей миниатюрностью. Многие фанаты ждут, когда звездная семья перестанет скрывать лицо девочки.