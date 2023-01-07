Маленькая куколка с бантом: Марина Юдашкина запечатлелась с подросшей внучкой Агатой в Дубае

Примечательно, что Рождество Юдашкин отметил с внуками. Аркадий и Анатолий заметно подросли. А вот жена модельера не выпускает из рук маленькую внучку Агату, которой всего несколько месяцев. На новом фото Марина покрасовалась в черном элегантном костюме и мюлях.

Она держала девочку, облаченную в белый свитер и кофейные брюки. На ее ножках были носочки, а голову украшал ободок с бантом.

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