Проскурякова в платье с откровенными разрезами засветила свои прелести перед Николаевым: пылкая пара

А вот 6 января Проскурякова принарядилась. Она отметилась на публике в черном платье с разрезом и откровенным декольте. Наряд подчеркнул прелести ее фигуры. Певица вечером выступила на сцене вместе с Николаевым. Она обнималась с мужем, а потом стала зажигательно танцевать. Супруги завели публику.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».