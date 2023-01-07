Проскурякова в платье с откровенными разрезами засветила свои прелести перед Николаевым: пылкая пара

Юлия Проскурякова уже много лет строит карьеру. Она не только поет, но и снимается в кино. Певица счастлива в браке с Игорем Николаевым. Они порой не только путешествуют, но и выступают вместе. Супруги растят дочку Веронику, которая не перестает их радовать. Не так давно они впервые сводили ее на ГУМ-каток.
А вот 6 января Проскурякова принарядилась. Она отметилась на публике в черном платье с разрезом и откровенным декольте. Наряд подчеркнул прелести ее фигуры. Певица вечером выступила на сцене вместе с Николаевым. Она обнималась с мужем, а потом стала зажигательно танцевать. Супруги завели публику.
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Поклонники восхитились тем, как выступила Юлия и ее смелым нарядом. Многие отметили, что давно не видели в ней такого огня«. «Вот это образ», «У вас шикарная фигура», «До чего вы красивые», «Излучаете теплую энергию», «Ох, вот это вы отожгли», «Столько лет вместе, а магия не пропадает», — стали писать подписчики.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети звезды