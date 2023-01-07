Принц Гарри вспомнил, как они с Уильямом выступили против отца единым фронтом

На сегодняшний день отношения британских принцев Уильяма и Гарри оставляют желать лучшего. Но когда-то они были командой и выступали единым фронтом против своего отца, принца Чарльза. Гарри вспомнила этот эпизод в своих мемуарах, которые еще не вышли, а уже наделали много шума.

В книге младший брат вспоминает, как старший «кипел» от злости, когда в 2019 году их отец подбрасывал в СМИ негативные истории о своих сыновьях, чтобы самому выглядеть лучше в глазах народа.