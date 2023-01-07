Принц Гарри вспомнил, как они с Уильямом выступили против отца единым фронтом

На сегодняшний день отношения британских принцев Уильяма и Гарри оставляют желать лучшего. Но когда-то они были командой и выступали единым фронтом против своего отца, принца Чарльза. Гарри вспомнила этот эпизод в своих мемуарах, которые еще не вышли, а уже наделали много шума.
В книге младший брат вспоминает, как старший «кипел» от злости, когда в 2019 году их отец подбрасывал в СМИ негативные истории о своих сыновьях, чтобы самому выглядеть лучше в глазах народа.
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По словам Гарри, Уильям тогда позвонил ему и заявил: «Они сделали это со мной в последний раз». Старший брат решил устроить отцу серьезный разговор, и младший пошел вместе с ним в качестве моральной поддержки.
«Па мгновенно расстроился. Он начал кричать, что Вилли параноик. Мы оба, — цитирует Гарри издание Us Weekly. - Якобы то, что у нас были плохие отзывы в прессе, а у него хорошие, не значит, что за этим стояли его сотрудники».
И хотя братья выступили тогда единым фронтом против принца Чарльза, Гарри заявил, что после этого разговора Уильям повернулся к брату и «излил всю свою ярость». Опять герцог Сассекский остался без вины виноватым.