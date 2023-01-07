«Женская энергия прет»: Илана из «Уральских пельменей» показалась в прозрачном платье – сияет сама, будоражит мужчин кругом

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева отмечала Новый год в Тайланде. Актриса улетела туда вместе с мужем и дочкой, ее отпуск продолжается, как и публикации в ее аккаунте. Звезда делится впечатлениями от отдыха, показывает, как прошел ее Новый год и в чем она встречала 2023-й.

На селфи, которым поделилась Илана, она предстала в белом платье с прозрачным декольте, переливающемся блеском инкрустированных страз. Манжеты и край подола оказались декорированы боа, и образ получился полубальный, полудомашний – наряд в пижамном стиле больше напоминал пеньюар. Он подчеркнул красивую фигуру звезды и привел в восторг подписчиков. Любуясь собой, Илана призналась, что чувствует себя очень женственно.