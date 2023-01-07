Харламова дразнит? Актриса Ковальчук показала свои трусики на райском побережье

Звезда сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук улетела в отпуск на остров Ява. Актриса любит выбирать труднодоступные простому россиянину курорты и наслаждается чуть ли не в одиночестве райскими видами Яванского моря.

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На этот раз она приехала на новый пляж. И выйдя на берег, обомлела от открывшейся перед ее глазами панорамы. Она начала снимать видео, запечатлев и часть себя. В кадр попала нижняя половина тела Катерины в черных трусиках – эдакий привет бывшему, комику Гарику Харламову. А потом объектив уткнулся в морской пейзаж. Получилось довольно эффектно.