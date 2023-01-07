Миниатюрная брюнетка: как выглядит теща Нурлана Сабурова

Комик Нурлан Сабуров счастливо женат на ровеснице Диане Сабуровой. У них двое детей, сын и дочь, которых никто из поклонников не видел. Супруга юмориста редко показывает семейное закулисье, предпочитая вести кулинарный и фэшн-блог. Но в Сочельник сделала исключение. Она показала свою маму и младшую сестру.

Диана Сабурова с родными посетила один из московских ресторанов. Посиделки девушка назвала девичником и запечатлела на память свою маму с сестрой. Как зовут миниатюрную тещу Сабурова, неизвестно, как и род ее деятельности. Есть информация, что мама Дианы по национальности русская, а отец – казах.