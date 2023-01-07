Лорак отказалась от русского языка: за это ее проклинают свои же земляки

Каролина Куек, наиболее известная как певица Ани Лорак, свою первую в наступившем году публикацию в соцсети совершила на украинской мове. Она вслед за Лаймой Вайкуле отказалась от русского языка, подчеркнув тем самым свою позицию.

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Только вот такой шаг Лорак, обращенный по сути к корням, не оценили ее же земляки. Певица пожаловалась, что переживает за брата, сидевшего в новогоднюю ночь в бомбоубежище, но в ответ от соотечественников получила только проклятия и ненависть. Люди из Незалежной желали чуть ли не смерти артистке и запретили ей использовать родной язык.