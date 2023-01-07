В семье Стаса Михайлова грядет пополнение: жена сообщила о беременности

В семье Стаса Михайлова грядет счастливое событие – скоро на одного человека в ней станет больше. Жена певца Инна сообщила о беременности своей невестки.

Старший ребенок Инны Михайловой, рожденный в предыдущем браке от Андрея Канчельскиса, Андрей и его молодая жена Екатерина ждут первенца. Гендер-пати они провели в Сочельник, и выяснилось - будет дочка. Счастливой новостью Инна Михайлова поделилась в своем микроблоге, сообщив, что это настоящее рождественское чудо.

Напомним, Стас и Инна Михайловы женаты с 2011 года, в браке общих детей у них двое – дочки Иванна и Мария. Инна до брака со звездой была замужем за футболистом и родила ему сына Андрея и дочь Еву. Михайлов тоже успел обзавестись детьми – у него старшие сын Никита и дочь Дарья.