Оголившаяся Волочкова вошла в кусты на пляже, приложив листики к интимным местам: не помогло

Балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы, к которым очень долго готовилась. Это ее любимый курорт, и она просто обожает проводить время на островах. Фотографии, которыми поделилась звезда в соцсетях, говорят сами за себя: артистка сливается с природой острова, и даже одежду сбрасывает, чтобы прочувствовать атмосферу.

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Раздевшись до трусов, Волочкова начала фотографироваться в кустах. Прикрывая прелести листиками, она вытянулась во весь рост, но зелень не помогла скрыть интимное. Люди увидели, что Волочкова в одних стрингах, и посчитали, что это перебор. Однако балерина не стала обращать внимания на критику и продолжила фотосессию. Уже в море.