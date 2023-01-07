Сильно ноги раздвинула: Валя Карнавал в мини-юбке на запах показала больше, чем следует

Певица и блогер Валя Карнавал перед тем, как улететь в отпуск, посетила множество разных мероприятий. Одно из них, Snow party, предполагало даже строгий дресс-код. И красотка успешно его учла, нарядившись как снежинка, в белоснежное платье и блестящие босоножки.

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Наряд оказался настолько миниатюрным, что декольте едва вместило пышные округлости Вали. А юбка сконструирована на запах, и когда девушка фотографировалась, то потеряла бдительность и сильно раздвинула ноги. В откровенном разрезе открылось слишком интимное – Карнавал показала больше, чем следовало бы. И что на это скажет будущий муж Саша Стоун?