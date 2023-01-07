Брошенная Меладзе певица Брежнева предъявила младенцев-близнецов: «С семьей!»

Вера Брежнева и Константин Меладзе долгие годы были вместе, но сейчас их пути разошлись. О разводе с мужем певица намекала еще летом прошлого года, признавалась, что ее сердце разбито, а сам Меладзе-старший привечал на своей итальянской вилле бывшую жену. На недавний концерт брата в Берлине Константин Шотаевич поехал без Брежневой, бросив ее где-то в Литве или Польше, а потому в аэропорту бы замечен в компании незнакомок.

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Пока публика гадает, состоялся ли в реальности развод у Брежневой и Меладзе, сама певица решила намекнуть, что в семье у нее все в порядке. Она предъявила онлайн-публике двух младенцев-близнецов, очень похожих на нее.

«Идеальное время, чтобы провести его с семьей!» - написала артистка и поставила «сердечко». Люди принялись рассматривать малышей и заключили: это ее с Меладзе мальчишки, которых, вероятно, им родила сурмама, и пара долго это скрывала.