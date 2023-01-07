«Сейчас не время уходить!»: Поплавская отчаянно взмолилась об угодившем в реанимацию Михалкове

С 5 января режиссер Никита Михалков находится в больнице, накануне был переведен в реанимацию из-за ухудшения самочувствия. У него грипп, развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и случился интоксикационный синдром.

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За жизнь 77-летнего мэтра переживают поклонники, друзья, коллеги. Актриса Яна Поплавская следит за ситуацией и начала молиться за выздоровление кинодеятеля в рождественский Сочельник.