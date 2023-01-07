«Кусок …»: Запашный не сдержался в ответ на нацистский выкрик Галкина*

Дрессировщик Эдгард Запашный высказал свое мнение о ситуации с Максимом Галкиным*, который вслед за Валерием Меладзе выкрикнул нацистский лозунг со сцены в Дубае. Правда, в отличие от своего предшественника, сделал это не так трусливо, а с вызовом и гордо. Хотя сам имеет гражданство Израиля и, судя по всему, забыл историю прошлого столетия.

Запашный, посмотрев видео с Галкиным*, написал всего три слова, но в них вложил все свое негодование и выразил отношение к мужу Пугачевой и ему подобным.

«Еще один кусок …», - выругался Запашный в Telegram.

Артист считает, что звезд, сбежавших из страны, которые намеренно раскачивают ситуацию, вносят вражду в общество, следует лишать наград и гражданства. И начать с Галкина*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента