Все вскрылось: Садальский узнал причину пропажи Кравченко и раскрыл ее всем

Актер Стас Садальский первым сообщил о пропаже своей коллеги по антрепризе, 69-летней Татьяны Кравченко. Звезда взяла и не приехала на выездную постановку в Петербурге, поставив ее под угрозу срыва, а также проигнорировав все звонки пытающихся отыскать ее людей.

Спустя двое суток театр Ленком, где служит Кравченко, успокоил людей – она на связи, все хорошо, выйдет скоро на сцену. А вот причину пропажи Татьяны Эдуардовны раскрыл ее экс-напарник Садальский – дело в алкоголе. Актер у себя в Telegram привел в пример одну занятную и поучительную историю из советского кинематографа, проведя параллель с нынешней ситуацией с Кравченко.