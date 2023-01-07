Стринги чуть не унесло волной: Волочкова раздвинула ноги на пляже – вся в воде, песок в трусах

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы, свой любимый курорт. На этот раз одна, без жениха, за которого собиралась выйти замуж. Очень быстро балерина переключилась на лето и, конечно, не обошлось без шпагатов.

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Волочкова показала уже несколько вариантов шпагатов. Она раскидывала ноги у пальмы, на бассейне, а теперь и в море. Получилось оригинально: раздвинув на 180 градусов конечности, звезда в бикини уткнулась причинным местом в песок. И тут ее накрыла, словно одеялом, волна, которая чуть не свалила балерину, а также едва не унесла ее стринги.