Муж сразу занервничал: Кудрявцева отметилась на отдыхе в компании брутальных мужчин

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. На ее глазах многие артисты проходили путь к славе. Ведущая шоу «Секрет на миллион» не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. На съемках она постоянно появляется в женственных платьях. Уже подражает маме дочка звезды Мария, которой 4 года.
Если Новый год Лера встретила дома, то Рождество она отметила в Омане. Телеведущая отправилась за границу без молодого мужа Игоря Макарова и наследницы. Она проводит время с брутальными мужчинами, которые оказались ее друзьями.
6 января Кудрявцева в спортивном костюме салатого цвета отправилась на шопинг. Один из ее спутников помог сторговаться с продавцом, чтобы купить ковер подешевле.
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Лера Кудрявцева с друзьями. Фото: соцсети звезды
Потом они отправились осматривать достопримечательности. Лера позировала у дворца.
«Ребята, начинаю знакомство с Султанатом Оман. Это дворец Султана, был построен первым Султаном Омана, правящей династии Аль Бу Саиди в 18 веке», – поделилась блондинка.
«Не задавите ее», – отреагировал на пост взволнованный муж звезды.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие посчитали, что она специально дразнит мужа. В прошлом году ей уже пришлось опровергать слухи о разводе, когда она без Макарова отдохнула в Болгарии.