Муж сразу занервничал: Кудрявцева отметилась на отдыхе в компании брутальных мужчин

Если Новый год Лера встретила дома, то Рождество она отметила в Омане. Телеведущая отправилась за границу без молодого мужа Игоря Макарова и наследницы. Она проводит время с брутальными мужчинами, которые оказались ее друзьями.

6 января Кудрявцева в спортивном костюме салатого цвета отправилась на шопинг. Один из ее спутников помог сторговаться с продавцом, чтобы купить ковер подешевле.

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