Тьяго перерос маму: Нетребко вместе с сыном от баритона Шротта встретила Рождество в Арабских Эмиратах

Примечательно, что Анна Новый год отметила дома в Вене, а вот потом улетела в ОАЭ вместе с родными и своим сыном Тьяго, которого родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Оперная дива устроила чаепитие в восточном стиле. Она облачилась в наряд канареечного цвета. Нетребко запечатлелась с наследником, который стал выше мамы.

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