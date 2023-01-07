Тьяго перерос маму: Нетребко вместе с сыном от баритона Шротта встретила Рождество в Арабских Эмиратах

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Оперная певица дает концерты в разных странах. Обычно она гастролирует целый год. В прошлом году артистка блистала даже в Аргентине. Она не скрывает, что также любит устраивать домашние посиделки. Если звезда приезжает домой, то гости не покидают ее кухню.
Примечательно, что Анна Новый год отметила дома в Вене, а вот потом улетела в ОАЭ вместе с родными и своим сыном Тьяго, которого родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Оперная дива устроила чаепитие в восточном стиле. Она облачилась в наряд канареечного цвета. Нетребко запечатлелась с наследником, который стал выше мамы.
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А вот муж звезды Юсиф Эйвазов гастролирует. Он недавно побывал в Москве. Теперь певец находится в Париже. Однако в конце января у супругов запланированы совместные выступления.
«Православное Рождество застало нас в чудесной восточной стране», – написала Анна.
Поклонники поразились тому, как вырос Тьяго. Многие также отметили, что восточный стиль идет оперной певице.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды