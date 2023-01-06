В шикарной форме в 69 лет: Алсу поделилась редким фото со своим знаменитым отцом

На этот раз Алсу поздравила своего отца с днем рождения. В сочельник Ралифу Сафину исполнилось 69 лет. Он бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл», Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации.

В соцсети артистка поделилась кадром, на котором позирует в обнимку с именинником. Ее папа оказался подтянутым. Лишь седина выдает его возраст.

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