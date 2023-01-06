«Такому даже Брежнева позавидует»: Горбань в «голом» купальнике обнажила свои аппетитные формы на пляже

Обычно Горбань проводит праздники на море. На этот раз она улетела на Шри-Ланку. Актриса решила поделиться солнечными фото. На пляже она покрасовалась в купальнике пудрового цвета, который сливался с кожей. Мария засветила свои соблазнительные формы и точеную талию. Она не стала скрывать свои прелести.

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