Последние новости о без вести пропавшей звезды «Сватов» Татьяне Кравченко

Пропавшая со всех радаров звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко нашлась, с ней все хорошо. Так сказали в театре «Ленком», где она играет в последнее время.

Кравченко пропустила спектакль в Ленинградской области 5 января, где должна была играть главную роль. Ее срочно заменили на другую актрису.

На связь с коллегами Кравченко вчера не выходила. Стас Садальский даже предложил взломать двери ее квартиры - вдруг, с артисткой что-то случилось.

По последним данным, Татьяна 10 января сыграет в спектакле «Женитьба», а 17 января выйдет на сцену в постановке «Под одной крышей». Это все в «Ленкоме». Причины пропажи артистка предпочитает не называть.

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