Рудова и Самбурская в силуэтных платьях блеснули своим прелестями за праздничным столом: взгляд не оторвать

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она снимается с именитыми персоны. Актриса работала с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Поклонники удивляются тому, что сама блондинка замуж идти не спешит. В свои 39 лет она следит за фигурой, много путешествует и не перестает щеголять в пикантных нарядах.
Этот Новый год Рудова решила встретить в Дубае. Она приехала на курорт в компании своей подруги Натальи Самбурской. Актриса каждый день делится кадрами с пляжа, красуясь в мини-бикини. А на днях она устроила ужин. Для такого случая блондинка облачилась в черное силуэтное платье, не скрыв декольте. Самбурская выбрала наряд с еще более глубоким декольте. Они покрасовались за столом.
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Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что тут Настасья затмила подругу. Она активно занимается спортом, поэтому ее фигура в любых нарядах смотрится эффектно. «Ого, какие красотки», «Прям все в платьях», «Декольте брюнетки заворожило», «Ох, ну прям две тигрицы», «Грудь выпрыгивает из гнезда», — стали писать пользователи Сети.