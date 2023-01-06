Рудова и Самбурская в силуэтных платьях блеснули своим прелестями за праздничным столом: взгляд не оторвать

Этот Новый год Рудова решила встретить в Дубае. Она приехала на курорт в компании своей подруги Натальи Самбурской. Актриса каждый день делится кадрами с пляжа, красуясь в мини-бикини. А на днях она устроила ужин. Для такого случая блондинка облачилась в черное силуэтное платье, не скрыв декольте. Самбурская выбрала наряд с еще более глубоким декольте. Они покрасовались за столом.

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