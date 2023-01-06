Счастливый сочельник: 67-летняя Долина в белом мини-платье устроила танцы с повзрослевшей внучкой на Мальдивах

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она не перестает восхищать публику своим внешним видом. В 67 лет певица носит короткие платья, яркие костюмы и каблуки. Она продолжает выступать и сниматься в телевизионных шоу. Недавно артистка даже записала фит с Клавой Кокой. А вот новогодние каникулы звезды проводит за границей.
И сочельник Лариса Александровна встретила на Мальдивах. Она поделилась трогательными кадрами. Певица в белом мини-платье на запах устроила танцы у нарядной елочки вместе со своей внучкой Александрой, которой уже 11 лет. Девочка перегнала свою бабушку по росту. Она была в черной мини-юбке. Они отплясывали босиком.
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«Здесь, конечно, странное ощущение новогодних праздников, но настроение внутри нас!» – написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами Долину. Многие восхитились тем, как хорошо выглядит артистка. «Какое счастье иметь такую бабушку супескую», «Классно танцуете, девочки зажигалочки», «Какая у вас шикарная фигура», «Внучка так выросла», — стали писать подписчики.