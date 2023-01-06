Счастливый сочельник: 67-летняя Долина в белом мини-платье устроила танцы с повзрослевшей внучкой на Мальдивах

И сочельник Лариса Александровна встретила на Мальдивах. Она поделилась трогательными кадрами. Певица в белом мини-платье на запах устроила танцы у нарядной елочки вместе со своей внучкой Александрой, которой уже 11 лет. Девочка перегнала свою бабушку по росту. Она была в черной мини-юбке. Они отплясывали босиком.

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