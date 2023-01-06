Изящные бедра и плоский живот: 51-летняя Кудрявцева показала точеную фигуру в мини-бикини на побережье

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет передачи, шоу, концерты и премии. Блондинка редко посещает вечеринки, предпочитая свободное время посвящать семье. В 51 года она постоянно следить за фигурой, носит женственные наряды. Звезда наряжается, чтобы водить дочку Марию в театр.
На этот раз Лера решила устроить себе отпуск. Она улетела в Оман с друзьями. Телеведущая похвасталась, что там можно устроить шопинг и за несколько часов добраться до Дубая. Но пока блондинка загорает на пляже. На прогулке у моря она покрасовалась в купальнике лазурного цвета. Кудрявцева оголила плоский живот и изящные бедра.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Лера. Многие удивились тому, в какой она находится форме. «Ну это достойно аплодисментов», «Фигура потрясающая», «Какая красотка», «Ох! И как теперь кушать оливье», «Незаконно иметь такую фигуру», «И вам 50 лет? Челюсть на полу», — стали писать подписчики.