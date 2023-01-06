Изящные бедра и плоский живот: 51-летняя Кудрявцева показала точеную фигуру в мини-бикини на побережье

На этот раз Лера решила устроить себе отпуск. Она улетела в Оман с друзьями. Телеведущая похвасталась, что там можно устроить шопинг и за несколько часов добраться до Дубая. Но пока блондинка загорает на пляже. На прогулке у моря она покрасовалась в купальнике лазурного цвета. Кудрявцева оголила плоский живот и изящные бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».