«Такое счастье»: Наташа Королева встретила сочельник в Майами с мамой, сестрой и племянницей (фото)

Наташа Королева является одной из самых известных исполнительниц в стране. Она уже почти 20 лет состоит в браке с Сергеем Глушко. И даже после скандала с изменой со стороны танцора, пара сохранила свои отношения. Однако все чаще артистка появляется на вечеринках без мужа. А на днях она улетела в США.
В Майами у Натальи есть квартира. Она много лет ездит туда, чтобы отдыхать и проводить время с родными. На этот раз певица решила встретить Рождество с близкими. В сочельник она выложила трогательное фото. Артистка без макияжа в домашней футболке предстала со своей мамой, сестрой, ее мужем и племянницей.
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Наташа Королева с семьей. Фото: соцсети звезды
«Вот и наступает Рождество, праздник, который я очень люблю и особенно почитаю. А любовь к этому празднику мне привила моя прабабушка, которая несмотря ни на какие запреты советского времени, передала нам эту традицию празднования Рождества в кругу семьи. Поэтому не взирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой.
Ведь как важно и дорого сохранять то, что порою, кажется, исчезает в ежедневной суете современного мира, когда многие уже не хранят фотографии в альбомах, а поздравительные открытки массово пересылают в сообщениях, и они уже теряют свою ценность», – написала звезда.
«Такое счастье, закрыть на время суету на ключ, и просто побыть дочерью, женой и мамой, в кругу своей семьи в праздник, который рождает в нас веру, надежду и любовь. С праздником, друзья! Берегите себя и своих близких», – добавила она.