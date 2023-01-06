«Такое счастье»: Наташа Королева встретила сочельник в Майами с мамой, сестрой и племянницей (фото)

«Вот и наступает Рождество, праздник, который я очень люблю и особенно почитаю. А любовь к этому празднику мне привила моя прабабушка, которая несмотря ни на какие запреты советского времени, передала нам эту традицию празднования Рождества в кругу семьи. Поэтому не взирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой.

Ведь как важно и дорого сохранять то, что порою, кажется, исчезает в ежедневной суете современного мира, когда многие уже не хранят фотографии в альбомах, а поздравительные открытки массово пересылают в сообщениях, и они уже теряют свою ценность», – написала звезда.

«Такое счастье, закрыть на время суету на ключ, и просто побыть дочерью, женой и мамой, в кругу своей семьи в праздник, который рождает в нас веру, надежду и любовь. С праздником, друзья! Берегите себя и своих близких», – добавила она.