Волна накрыла «срам»: Волочкова в бикини раскинула ноги в шпагате, изваляв сокровенное в песке

Анастасия Волочкова остается одной из самых известных балерин в России. Она часто оказывается в центре внимания, но не из-за своих выступлений. Артистка то и дело веселится с Никитой Джигурдой, облачается в броские наряды и демонстрирует свою растяжку в общественных местах. А в последнее время многие обсуждают ее скорую свадьбу.
На этот раз Волочкова решила отдохнуть на Мальдивах. Она дразнит поклонников кадрами с пляжа. Балерина красуется в купальнике у пальм и плескается в океане. А в сочельник артистка решила устроить фотосессию на побережье. Анастасия раскинула ноги в шпагате прямо на песке. Она блеснула своими прелестями. Однако звезду накрыла волна.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасией и ее растяжкой. Однако многие посмеялись над конфузным моментом. «Настя вы шикарная!», «Жених фоткает?», «Ой, а песочек не засыпался в бикини?», «Как удачно волна прикрыла срамоту», «Природа вас решила украсить», — стали писать подписчики.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды