Волна накрыла «срам»: Волочкова в бикини раскинула ноги в шпагате, изваляв сокровенное в песке

На этот раз Волочкова решила отдохнуть на Мальдивах. Она дразнит поклонников кадрами с пляжа. Балерина красуется в купальнике у пальм и плескается в океане. А в сочельник артистка решила устроить фотосессию на побережье. Анастасия раскинула ноги в шпагате прямо на песке. Она блеснула своими прелестями. Однако звезду накрыла волна.

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