Невестка Орбакайте в откровенном топе обнажила свои прелести: грудь вся на виду

Никита Пресняков родился в звездной семье, поэтому постоянно оказывается в центре внимания. Он давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Они познакомились, когда юной модели не было и 18 лет. Пара вместе уже 5 лет и избегает публичности. Но недавно внук Аллы Пугачевой уехал в США. Новый год он встретил на Гавайях с женой.
Примечательно, что Алена следит за фигурой. Для прогулок она выбирает женственные наряды. На этот раз невестка Орбакайте похвасталась обновками. Она примерила джинсы карго и откровенный топик, который едва прикрыл ее грудь. Краснова оголила плоский плоский живот, красуясь перед зеркалом. Руками она чувственно поводила по своему телу.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как это эффектно», «Такие формы изящные», «Красотка», «Ой, какая вы точеная», «Прелестный животик», «Хочется видеть такие формы чаще», «Тряпица прикрыла ваши яблочки», — стали писать пользователи Сети.