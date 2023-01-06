Семейный отдых в Дубае: Юдашкина окружили подросшие внуки, а его жена предстала с крохой Агатой на руках (фото)

Накануне маэстро отметил на курорте день рождения мужа дочки. Они посидели в ресторане. Оказалось, что на отдых супруги приехали с внуками. На этот раз Юдашкин запечатлелся с Аркадием и Анатолием. Мальчики заметно подросли за последние месяцы. А Марина взяла на руки Агату Ариеллу, которая была в платье. Малышке всего несколько месяцев.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».