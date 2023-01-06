Ирина Пегова в слишком тугом платье с пайетками засветила сокровенное: показала не только «сдобную» грудь

Накануне Ирина выложила новое фото. Она предстала в мерцающем платье на запах с пайетками. Актриса подчеркнула свое пышное декольте. Она засветила упругие прелести. Однако наряд оказался слишком тугим и разошелся в самом пикантном месте. Пегова не скрыла свое межножье, показав трусики.

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