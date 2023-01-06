Ирина Пегова в слишком тугом платье с пайетками засветила сокровенное: показала не только «сдобную» грудь

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться большим количеством ярких ролей. Зрители любят ее за работу в сериале «Акушерка». Она также не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка зажигала на льду и на танцполе. А за минувшие два года звезда постройнела и ее наряды стали более смелые.
Накануне Ирина выложила новое фото. Она предстала в мерцающем платье на запах с пайетками. Актриса подчеркнула свое пышное декольте. Она засветила упругие прелести. Однако наряд оказался слишком тугим и разошелся в самом пикантном месте. Пегова не скрыла свое межножье, показав трусики.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Ее осыпали комплиментами. Но нашлись и те, кто ее лук раскритиковал. «Укоротила туловище до минимума, разрез нужно зашить. Даже черный цвет не спасает», «Красивая, восхитительная, яркая», «Ой, внизу все видно», «Смелый наряд», «А тут грудь не отвлекла внимание от главного», — стали писать в Сети.