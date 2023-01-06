С бантом на голове и в модных ботинках: Кудрявцева вывела в свет четырехлетнюю дочку от Макарова

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая поделилась трогательными фото с подросшей Марией. Девочка покрасовалась с аквагримом.

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что в ее жизни много съемок. В декабре блондинка также вела концерты и премии. А вот Новый год она встретила дома с семьей. Лера растит дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. Они водят ее на каток, в театр и даже познакомили ее с Дедом Морозом.

На этот раз Лера решила перед отпуском посвятить наследнице больше времени. Она сводила ее на представление в театр. Мария предстала в белом спортивном костюме и модных ботинках. Мама сделала ей высокий хвостик с бантом. Малышка с деловым видом вышагивала по холлу. А потом ей сделали аквагрим. 

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Поклонники заметили, что четырехлетняя дочка Леры ведет себя очень скромно. Многие осыпали кроху комплиментами. «Какая она сладкая», «Маша быстро растет», «Такой спокойный воспитанный ребенок! Приятно смотреть», — стали писать в Сети. Напомним, что потом телеведущая устроила себе отпуск. Она улетела в Оман.

Мария Макарова. Фото: соцсети звезды

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