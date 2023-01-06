С бантом на голове и в модных ботинках: Кудрявцева вывела в свет четырехлетнюю дочку от Макарова

На этот раз Лера решила перед отпуском посвятить наследнице больше времени. Она сводила ее на представление в театр. Мария предстала в белом спортивном костюме и модных ботинках. Мама сделала ей высокий хвостик с бантом. Малышка с деловым видом вышагивала по холлу. А потом ей сделали аквагрим.

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